Очень простой салат из редиса: готовим его со специями, в турецком стиле

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Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем

1:02
Еда

Вы можете приготовить оригинальное блюдо — турецкий салат с редисом, используя самые простые составляющие — пучок редиса и несколько других ингредиентов.

Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти ингредиенты предназначены для двух порций.

Для приготовления вам понадобятся:

  • небольшой лимон,
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • столовая ложка гранатового сиропа,
  • чайная ложка сумаха,
  • половина чайной ложки соли (или по вкусу),
  • чайная ложка хлопьев красного перца,
  • 1 пучок редиса.

Приготовление

  1. Для начала выжмите сок из лимона.
  2. Затем смешайте его с оливковым маслом, гранатовым сиропом, сумахом, солью и перцем.
  3. Нарежьте редиску на кружочки или кусочки и полейте приготовленной заправкой. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы салат настоялся.
  4. Перед подачей посыпьте салат хлопьями красного перца и ваш турецкий салат с редисом готов к подаче. Приятного аппетита!
ЭТОТ САЛАТ БЕСПОДОБЕН! ВЕСЕННИЙ САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ! ТАКОЙ салат готовлю весной и летом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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