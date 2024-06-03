Очень простой салат из редиса: готовим его со специями, в турецком стиле

Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете приготовить оригинальное блюдо — турецкий салат с редисом, используя самые простые составляющие — пучок редиса и несколько других ингредиентов.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти ингредиенты предназначены для двух порций.

Для приготовления вам понадобятся:

небольшой лимон,

3 ст. л. оливкового масла,

столовая ложка гранатового сиропа,

чайная ложка сумаха,

половина чайной ложки соли (или по вкусу),

чайная ложка хлопьев красного перца,

1 пучок редиса.

Приготовление

Для начала выжмите сок из лимона. Затем смешайте его с оливковым маслом, гранатовым сиропом, сумахом, солью и перцем. Нарежьте редиску на кружочки или кусочки и полейте приготовленной заправкой. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы салат настоялся. Перед подачей посыпьте салат хлопьями красного перца и ваш турецкий салат с редисом готов к подаче. Приятного аппетита!