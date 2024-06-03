Очень простой салат из редиса: готовим его со специями, в турецком стиле
Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем
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Вы можете приготовить оригинальное блюдо — турецкий салат с редисом, используя самые простые составляющие — пучок редиса и несколько других ингредиентов.
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Эти ингредиенты предназначены для двух порций.
Для приготовления вам понадобятся:
- небольшой лимон,
- 3 ст. л. оливкового масла,
- столовая ложка гранатового сиропа,
- чайная ложка сумаха,
- половина чайной ложки соли (или по вкусу),
- чайная ложка хлопьев красного перца,
- 1 пучок редиса.
Приготовление
- Для начала выжмите сок из лимона.
- Затем смешайте его с оливковым маслом, гранатовым сиропом, сумахом, солью и перцем.
- Нарежьте редиску на кружочки или кусочки и полейте приготовленной заправкой. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут, чтобы салат настоялся.
- Перед подачей посыпьте салат хлопьями красного перца и ваш турецкий салат с редисом готов к подаче. Приятного аппетита!
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ЭТОТ САЛАТ БЕСПОДОБЕН! ВЕСЕННИЙ САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ! ТАКОЙ салат готовлю весной и летом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру