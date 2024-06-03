Приготовьте шашлык из курицы на маринаде с лимоном и йогуртом: получится необыкновенно вкусно

Представляем вам рецепт маринада для куриного шашлыка с использованием лимона и йогурта. Этот маринад придаст птице сочность, нежность и особый аромат.
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Рекомендуемый рецепт рассчитан на 600-700 грамм филе, из него получается примерно 4 порции.
Вот что вам потребуется:
1 лимон (необходима цедра),
2 зубчика чеснока,
100 грамм натурального йогурта,
0,5 чайной ложки соли,
1 чайная ложка молотого тмина,
1 чайная ложка куркумы,
0,5 чайной ложки молотой корицы,
щепотка хлопьев красного перца,
при желании можно также добавить репчатый лук по вкусу.
Приготовление:
Тёркой снимите цедру с лимона, избегая белой части. Пропустите чеснок через пресс. Если планируете добавить лук, измельчите его.
В миске соедините йогурт, лук (по желанию), чеснок, цедру лимона, соль и специи. Хорошо перемешайте и добавьте курицу.
Поместите кусочки курицы в маринад, чтобы они равномерно пропитались приправами. Покройте миску плёнкой или закройте крышкой, и оставьте в холодильнике на 30-60 минут или даже на несколько часов, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами.
Перед приготовлением шашлыка разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Выньте кусочки курицы из маринада и нанизывайте на шампуры.
Жарьте шашлык на гриле или сковороде до готовности, переворачивая его время от времени, чтобы он хорошо прожарился со всех сторон. Курица должна быть хорошо прожаренной и сочной.
Готовый шашлык с лимоном и йогуртом подайте горячим, посыпав свежими травами или лимонной цедрой для придания аромата и свежести. Приятного аппетита!
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