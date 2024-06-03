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Приготовьте шашлык из курицы на маринаде с лимоном и йогуртом: получится необыкновенно вкусно

Маринад для куриного шашлыка с лимоном и йогуртом: мясо получается очень сочным

1:57
Еда

Представляем вам рецепт маринада для куриного шашлыка с использованием лимона и йогурта. Этот маринад придаст птице сочность, нежность и особый аромат.

Маринад для куриного шашлыка с лимоном и йогуртом: мясо получается очень сочным
Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рекомендуемый рецепт рассчитан на 600-700 грамм филе, из него получается примерно 4 порции.

Вот что вам потребуется:

  • 1 лимон (необходима цедра),
  • 2 зубчика чеснока,
  • 100 грамм натурального йогурта,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 1 чайная ложка молотого тмина,
  • 1 чайная ложка куркумы,
  • 0,5 чайной ложки молотой корицы,
  • щепотка хлопьев красного перца,
  • при желании можно также добавить репчатый лук по вкусу.

Приготовление:

  1. Тёркой снимите цедру с лимона, избегая белой части. Пропустите чеснок через пресс. Если планируете добавить лук, измельчите его.
  2. В миске соедините йогурт, лук (по желанию), чеснок, цедру лимона, соль и специи. Хорошо перемешайте и добавьте курицу.
  3. Поместите кусочки курицы в маринад, чтобы они равномерно пропитались приправами. Покройте миску плёнкой или закройте крышкой, и оставьте в холодильнике на 30-60 минут или даже на несколько часов, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами.
  4. Перед приготовлением шашлыка разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Выньте кусочки курицы из маринада и нанизывайте на шампуры.
  5. Жарьте шашлык на гриле или сковороде до готовности, переворачивая его время от времени, чтобы он хорошо прожарился со всех сторон. Курица должна быть хорошо прожаренной и сочной.

Готовый шашлык с лимоном и йогуртом подайте горячим, посыпав свежими травами или лимонной цедрой для придания аромата и свежести. Приятного аппетита!

Куриный ШАШЛЫК нежный сочный шашлык из курицы на мангале Йогуртовый маринад соус из йогурта.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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