Приготовьте шашлык из курицы на маринаде с лимоном и йогуртом: получится необыкновенно вкусно

Маринад для куриного шашлыка с лимоном и йогуртом: мясо получается очень сочным

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт маринада для куриного шашлыка с использованием лимона и йогурта. Этот маринад придаст птице сочность, нежность и особый аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рекомендуемый рецепт рассчитан на 600-700 грамм филе, из него получается примерно 4 порции.

Вот что вам потребуется:

1 лимон (необходима цедра),

2 зубчика чеснока,

100 грамм натурального йогурта,

0,5 чайной ложки соли,

1 чайная ложка молотого тмина,

1 чайная ложка куркумы,

0,5 чайной ложки молотой корицы,

щепотка хлопьев красного перца,

при желании можно также добавить репчатый лук по вкусу.

Приготовление:

Тёркой снимите цедру с лимона, избегая белой части. Пропустите чеснок через пресс. Если планируете добавить лук, измельчите его. В миске соедините йогурт, лук (по желанию), чеснок, цедру лимона, соль и специи. Хорошо перемешайте и добавьте курицу. Поместите кусочки курицы в маринад, чтобы они равномерно пропитались приправами. Покройте миску плёнкой или закройте крышкой, и оставьте в холодильнике на 30-60 минут или даже на несколько часов, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами. Перед приготовлением шашлыка разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Выньте кусочки курицы из маринада и нанизывайте на шампуры. Жарьте шашлык на гриле или сковороде до готовности, переворачивая его время от времени, чтобы он хорошо прожарился со всех сторон. Курица должна быть хорошо прожаренной и сочной.

Готовый шашлык с лимоном и йогуртом подайте горячим, посыпав свежими травами или лимонной цедрой для придания аромата и свежести. Приятного аппетита!