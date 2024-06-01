С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры

Почти любая болезнь яблони видна невооружённым глазом и сопровождается типичными признаками, ухудшающими урожайность. Борьба с заболеваниями должна быть системной и грамотной. Прежде чем покупать средства, определите болезнь по характерным особенностям и выберите правильное лечение.
Лишайниковые болезни
Лишайники (Cladonia, Hypogymnia, Parmelia) и мхи (Dicranum, Mnium) поражают фруктовые деревья из-за загущенности посадок и повышенной влажности. Они вызывают гниль и некроз, ослабляют дерево, уменьшают урожай. Борьба: удаление лишайника и опрыскивание раствором железного купороса.
Грибковые заболевания
Гриб Neonectria galligena поражает ствол и ветки яблонь, вызывая темные пятна и язвы. Лечение: обрезка поражённых ветвей, обработка медным купоросом и замазка масляной краской. Безнадежные деревья удаляют, здоровые ежегодно обрабатывают бордоской смесью.
Цитоспороз
Вызывается грибами Cytospora schulzeri, проявляется бурыми буграми на коре, которые лопаются и распространяют споры. Лечение аналогично другим грибковым заболеваниям.
Весенние болезни веток проявляются после зимовки. Туберкуляриоз (грибок Tubercularia vulgaris) вызывает рыжие образования на коре, уменьшение листьев и отмирание побегов. Гребенщик вызывает гнилые отложения на коре, похожие на сухие желтые шляпки. Борьба: удаление больных веток и дезинфекция коры. Профилактика до зимы важна для здорового состояния дерева.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.