С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры

Как распознать болезни яблонь и бороться с ними?

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Почти любая болезнь яблони видна невооружённым глазом и сопровождается типичными признаками, ухудшающими урожайность. Борьба с заболеваниями должна быть системной и грамотной. Прежде чем покупать средства, определите болезнь по характерным особенностям и выберите правильное лечение.

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Лишайниковые болезни

Лишайники (Cladonia, Hypogymnia, Parmelia) и мхи (Dicranum, Mnium) поражают фруктовые деревья из-за загущенности посадок и повышенной влажности. Они вызывают гниль и некроз, ослабляют дерево, уменьшают урожай. Борьба: удаление лишайника и опрыскивание раствором железного купороса.

Грибковые заболевания

Гриб Neonectria galligena поражает ствол и ветки яблонь, вызывая темные пятна и язвы. Лечение: обрезка поражённых ветвей, обработка медным купоросом и замазка масляной краской. Безнадежные деревья удаляют, здоровые ежегодно обрабатывают бордоской смесью.

Цитоспороз

Вызывается грибами Cytospora schulzeri, проявляется бурыми буграми на коре, которые лопаются и распространяют споры. Лечение аналогично другим грибковым заболеваниям.

Весенние болезни веток проявляются после зимовки. Туберкуляриоз (грибок Tubercularia vulgaris) вызывает рыжие образования на коре, уменьшение листьев и отмирание побегов. Гребенщик вызывает гнилые отложения на коре, похожие на сухие желтые шляпки. Борьба: удаление больных веток и дезинфекция коры. Профилактика до зимы важна для здорового состояния дерева.