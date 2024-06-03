Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров удивил публику новым образом на презентации трека с Олегом Майами
Для здорового режима сна нужно засыпать не позже 12 часов
Эксперты назвали породы кошек с трудным характером
Как проверить медицинские услуги по ОМС: портал "Госуслуг" и другие способы
Турецкий салат с редисом: необычная пряная закуска с любимым овощем
Тренер Грушина рассказала, как уменьшить плечи и спину девушке
Профессор Тенпао Ли рассказал, почему Китай может стать второй Японией
Пивные маски для волос: пять рецептов для блеска и здоровья локонов
Предотвращаем уход редиса в стрелку
Как распознать надёжную страховую компанию: ключевые критерии и меры предосторожности

Эксперты рассказали, как отличить надёжную страховую компанию от фиктивной

1:42
Страхование

В настоящее время в онлайн-секторе страхования наблюдается рост числа фиктивных страховых компаний, которые представляют потенциальную угрозу для клиентов. Это создает необходимость в четких критериях для определения подлинности страховщиков.

Эксперты рассказали, как отличить надёжную страховую компанию от фиктивной
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы считаться надёжной, страховая компания должна соответствовать ряду ключевых требований:

  1. Учреждение компании должно быть выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством страны.
  2. Компания должна успешно работать на рынке страховых услуг не менее трёх лет с момента официальной регистрации.
  3. Наличие действующих лицензий на осуществление страховой деятельности является обязательным.
  4. Компания должна иметь положительное заключение аудитора по финансовой отчетности за последний год.
  5. Строгое соблюдение всех норм и требований законодательства, предъявляемых к страховой деятельности.

Кроме того, уставный капитал страховщика должен соответствовать нормативам, установленным статьей 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела". Также обязательным является соблюдение положений Банка России от 10.01.2020 № 710-П о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также процессов банкротства или отзыва лицензии подтверждает надёжность компании.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Георгий Вицин всю жизнь работал на две семьи, а остался один и в нищете
Совместимость клубники и укропа
Женевский автосалон завершил 120-летнюю историю: мероприятия больше не будет
Эксперты рассказали, как отличить надёжную страховую компанию от фиктивной
Стюардессы надышались неизвестными парами на борту и были госпитализированы
Дизайнер: обои в комнате не должны быть одинаковыми
Стало известно, какой аксессуар необходим каждой собаке
Джонни Депп станет сатаной в фильме "Карнавал под конец света"
Маринад для куриного шашлыка с лимоном и йогуртом: мясо получается очень сочным
При переносимости лактозы нельзя пить коровье молоко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников