Как распознать надёжную страховую компанию: ключевые критерии и меры предосторожности

В настоящее время в онлайн-секторе страхования наблюдается рост числа фиктивных страховых компаний, которые представляют потенциальную угрозу для клиентов. Это создает необходимость в четких критериях для определения подлинности страховщиков.
Чтобы считаться надёжной, страховая компания должна соответствовать ряду ключевых требований:
Кроме того, уставный капитал страховщика должен соответствовать нормативам, установленным статьей 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела". Также обязательным является соблюдение положений Банка России от 10.01.2020 № 710-П о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.
Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также процессов банкротства или отзыва лицензии подтверждает надёжность компании.
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