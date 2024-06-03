Как распознать надёжную страховую компанию: ключевые критерии и меры предосторожности

Эксперты рассказали, как отличить надёжную страховую компанию от фиктивной

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В настоящее время в онлайн-секторе страхования наблюдается рост числа фиктивных страховых компаний, которые представляют потенциальную угрозу для клиентов. Это создает необходимость в четких критериях для определения подлинности страховщиков.

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Чтобы считаться надёжной, страховая компания должна соответствовать ряду ключевых требований:

Учреждение компании должно быть выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством страны. Компания должна успешно работать на рынке страховых услуг не менее трёх лет с момента официальной регистрации. Наличие действующих лицензий на осуществление страховой деятельности является обязательным. Компания должна иметь положительное заключение аудитора по финансовой отчетности за последний год. Строгое соблюдение всех норм и требований законодательства, предъявляемых к страховой деятельности.

Кроме того, уставный капитал страховщика должен соответствовать нормативам, установленным статьей 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела". Также обязательным является соблюдение положений Банка России от 10.01.2020 № 710-П о требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Отсутствие фактов предоставления недостоверной информации, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также процессов банкротства или отзыва лицензии подтверждает надёжность компании.