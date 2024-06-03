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Можно ли сажать укроп рядом с клубникой

Совместимость клубники и укропа

2:09
Садоводство » Советы

Клубника и укроп - популярные овощные и пряно-ароматические культуры, которые часто соседствуют на дачных участках. Но стоит ли сажать эти растения рядом друг с другом? Узнаем, какова совместимость клубники и укропа.

Совместимость клубники и укропа
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Преимущества соседства клубники и укропа

Несмотря на то, что клубника и укроп принадлежат к разным ботаническим семействам, их соседство на грядке может быть вполне гармоничным. Более того, такое соседство даже приносит пользу:

1. Укроп выделяет вещества, отпугивающие вредителей, которые могут повредить клубнику (клещи, тля, долгоносики). Это помогает сохранить урожай ягод.

2. Корневые выделения укропа стимулируют развитие и плодоношение клубники, увеличивая ее урожайность.

3. Укроп цветет и привлекает на свои зонтичные соцветия насекомых-опылителей, что также благоприятно сказывается на клубнике.

4. При сборе укропа можно вырывать лишние усы у клубники, что помогает предотвратить их разрастание и улучшает доступ света к растениям.

Таким образом, совместное выращивание клубники и укропа взаимовыгодно для обеих культур.

Правила посадки

Чтобы сочетание клубники и укропа было действительно удачным, важно соблюдать несколько простых правил:

  • сажать культуры на достаточном расстоянии друг от друга, минимум 30-40 см. Это позволит избежать конкуренции за питательные вещества и влагу;
  • высаживать растения ранней весной, чтобы они успели хорошо укорениться и развиться до наступления жаркого лета;
  • обеспечивать регулярный полив обоих растений, особенно в период плодоношения;
  • периодически рыхлить междурядья и удалять сорняки, чтобы укроп и клубника не испытывали недостатка питания.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете получить отличный урожай ароматной клубники и пряного укропа, а ваш участок будет радовать красотой и гармоничным сочетанием культур.

Эти растения нельзя сажать рядом
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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