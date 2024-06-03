Конец эпохи: Женевский автосалон прекратил существование навсегда

Женевский автосалон, одно из самых престижных автомобильных мероприятий Европы, прекращает своё существование. По заявлению руководства, причиной являются неясная ситуация в автопроме, снижение интереса к крупным выставкам в Европе и усиление конкуренции.
Салон, впервые открывшийся в 1905 году, завершает свою 120-летнюю историю. В этом году участие приняли только два крупных европейских автобренда — Renault и Dacia, при отсутствии японских и других крупных европейских производителей. Мероприятие больше не будет проводиться ни в следующем году, ни в последующие годы.
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