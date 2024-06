Конец эпохи: Женевский автосалон прекратил существование навсегда

Женевский автосалон, одно из самых престижных автомобильных мероприятий Европы, прекращает своё существование. По заявлению руководства, причиной являются неясная ситуация в автопроме, снижение интереса к крупным выставкам в Европе и усиление конкуренции.

