Конец эпохи: Женевский автосалон прекратил существование навсегда

Женевский автосалон завершил 120-летнюю историю: мероприятия больше не будет

Женевский автосалон, одно из самых престижных автомобильных мероприятий Европы, прекращает своё существование. По заявлению руководства, причиной являются неясная ситуация в автопроме, снижение интереса к крупным выставкам в Европе и усиление конкуренции.

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Салон, впервые открывшийся в 1905 году, завершает свою 120-летнюю историю. В этом году участие приняли только два крупных европейских автобренда — Renault и Dacia, при отсутствии японских и других крупных европейских производителей. Мероприятие больше не будет проводиться ни в следующем году, ни в последующие годы.