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Ошибки дизайна: почему одинаковые обои могут испортить интерьер

Дизайнер: обои в комнате не должны быть одинаковыми

1:10
Недвижимость

При оформлении помещений в своей квартире люди часто не учитывают важность разнообразия внешнего вида поверхностей.

Дизайнер: обои в комнате не должны быть одинаковыми
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Чаще всего для одной комнаты выбирают одни и те же обои.

Однако это не лучший дизайнерский подход. Рекомендуется, чтобы каждая стена имела свой уникальный бумажный отделочный материал.

Эксперт по дизайну и интерьерам сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино рассказала об опасностях однообразия обоев.

Почему одинаковые обои в комнате — это плохо
Если все стены помещения оклеены одинаковыми обоями, интерьер становится однообразным.

Комната выглядит скучно и не очень стильно.

Кроме того, отсутствие декоративного разнообразия может психологически угнетать человека в помещении.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, при ремонте стоит использовать разные обои.

Желательно, чтобы каждая стена имела свой цвет и рисунок.

Таким образом, помещение будет выглядеть гораздо интереснее, а пребывание в нем будет ассоциироваться с комфортом и уютом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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