Ошибки дизайна: почему одинаковые обои могут испортить интерьер

При оформлении помещений в своей квартире люди часто не учитывают важность разнообразия внешнего вида поверхностей.
Чаще всего для одной комнаты выбирают одни и те же обои.
Однако это не лучший дизайнерский подход. Рекомендуется, чтобы каждая стена имела свой уникальный бумажный отделочный материал.
Эксперт по дизайну и интерьерам сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино рассказала об опасностях однообразия обоев.
Почему одинаковые обои в комнате — это плохо
Если все стены помещения оклеены одинаковыми обоями, интерьер становится однообразным.
Комната выглядит скучно и не очень стильно.
Кроме того, отсутствие декоративного разнообразия может психологически угнетать человека в помещении.
Чтобы избежать таких неприятных последствий, при ремонте стоит использовать разные обои.
Желательно, чтобы каждая стена имела свой цвет и рисунок.
Таким образом, помещение будет выглядеть гораздо интереснее, а пребывание в нем будет ассоциироваться с комфортом и уютом.
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