Ошибки дизайна: почему одинаковые обои могут испортить интерьер

Дизайнер: обои в комнате не должны быть одинаковыми

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При оформлении помещений в своей квартире люди часто не учитывают важность разнообразия внешнего вида поверхностей.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Чаще всего для одной комнаты выбирают одни и те же обои.

Однако это не лучший дизайнерский подход. Рекомендуется, чтобы каждая стена имела свой уникальный бумажный отделочный материал.

Эксперт по дизайну и интерьерам сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино рассказала об опасностях однообразия обоев.

Почему одинаковые обои в комнате — это плохо

Если все стены помещения оклеены одинаковыми обоями, интерьер становится однообразным.

Комната выглядит скучно и не очень стильно.

Кроме того, отсутствие декоративного разнообразия может психологически угнетать человека в помещении.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, при ремонте стоит использовать разные обои.

Желательно, чтобы каждая стена имела свой цвет и рисунок.

Таким образом, помещение будет выглядеть гораздо интереснее, а пребывание в нем будет ассоциироваться с комфортом и уютом.