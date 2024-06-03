Четыре бортпроводницы Jetstar госпитализированы после вдыхания неизвестных паров на борту

Четыре бортпроводницы австралийской бюджетной авиакомпании Jetstar подверглись воздействию неизвестных паров во время полета и были госпитализированы. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел 30 мая на борту самолета Airbus, направлявшегося в Кэрнс (штат Квинсленд). По информации издания, стюардессы ощутили странный запах, после чего у всех появились сильные головные боли и тошнота.
После приземления члены экипажа были доставлены в больницу с признаками отравления. Примечательно, что никто из пассажиров не сообщил о плохом самочувствии. Ведется расследование случившегося.
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