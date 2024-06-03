Четыре бортпроводницы Jetstar госпитализированы после вдыхания неизвестных паров на борту

Стюардессы надышались неизвестными парами на борту и были госпитализированы

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Четыре бортпроводницы австралийской бюджетной авиакомпании Jetstar подверглись воздействию неизвестных паров во время полета и были госпитализированы. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Инцидент произошел 30 мая на борту самолета Airbus, направлявшегося в Кэрнс (штат Квинсленд). По информации издания, стюардессы ощутили странный запах, после чего у всех появились сильные головные боли и тошнота.

После приземления члены экипажа были доставлены в больницу с признаками отравления. Примечательно, что никто из пассажиров не сообщил о плохом самочувствии. Ведется расследование случившегося.