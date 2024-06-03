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Использование пива для улучшения состояния волос: простые рецепты для блеска и здоровья

Пивные маски для волос: пять рецептов для блеска и здоровья локонов

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Пиво, третий по популярности напиток в мире, может стать отличным средством для ухода за волосами. Богатое кремнеземом, фосфором, медью, магнием, железом и витаминами группы В, оно питает локоны, придавая им объем и блеск. В следующий раз, когда у вас останется немного пива, не выбрасывайте его — попробуйте одну из этих пивных масок от femina.in, чтобы сделать свои волосы блестящими и здоровыми.

Пивные маски для волос: пять рецептов для блеска и здоровья локонов
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Промывание пивом

Самый простой способ придать блеск тусклым волосам — ополаскивание пивом. Налейте стакан пенного на шевелюру, помассируйте кожу головы и через 15 минут смойте водой. Дайте волосам высохнуть естественным путем.

Маска из пива и яиц

Эта маска увлажняет и питает локоны. Смешайте чашку пива с двумя яичными желтками и нанесите на влажные волосы. Наденьте шапочку для душа и оставьте на 20-30 минут, затем смойте шампунем.

Маска из пива, меда и банана

Разомните спелый банан, добавьте две чайные ложки меда и полстакана пива. Перемешайте до образования однородной массы и нанесите на волосы. Через 30 минут смойте шампунем. Эта маска подходит для улучшения текстуры и блеска волос.

Маска из пива и масла

Эта маска идеально подходит для сухих волос. Смешайте чашку пива с одной столовой ложкой натурального масла (касторовое, кокосовое или оливковое). Нанесите смесь на волосы с помощью широкой кисти и оставьте на 20 минут, затем смойте мягким шампунем. Маска глубоко увлажняет и кондиционирует локоны и кожу головы.

Маска из пива и яблочного уксуса

Для блеска и объема смешайте равные части яблочного уксуса и пива. Наносите понемногу на голову, распределяя смесь по волосам и коже головы. Оставьте на 15 минут и тщательно смойте водой.

Используйте эти простые рецепты с пивом для ухода за волосами, и вы ощутите на себе их магическое действие. Ваши волосы станут здоровыми, блестящими и объемными. Попробуйте и убедитесь сами!

КРУТЫЕ ПИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС | МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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