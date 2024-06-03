Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить

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Эксперты назвали породы кошек с трудным характером

1:35
Зоосфера » Кошки

Многие кошки обладают особыми чертами характера и поведения, к которым людям приходится приспосабливаться.

Эксперты назвали породы кошек с трудным характером
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на все капризы и причуды домашних питомцев, ответственный хозяин всегда сможет найти подход к своей грациозной любимице.

Однако некоторые кошки действительно являются довольно сложными для общения.

Эксперты выяснили, с какими породами животных может быть трудно наладить контакт.

Выделяются следующие породы:

  • Кошки породы скоттиш фолд являются весьма требовательными питомцами. Они могут не испытывать потребности в общении с человеком. Только когда животное ощущает любовь и заботу, оно может позволить хозяину приблизиться. Эта порода достаточно обидчивая и своенравная.
  • Бенгальские кошки привлекают многих своим "диким" внешним видом, благодаря чему быстро стали одними из самых популярных домашних животных.

Однако эта порода не подходит тем, у кого мало свободного времени.

Если не уделять бенгальской кошке достаточного внимания, она может разрушить ваш дом.

  • Сфинксы могут быть покладистыми и добродушными, но только если хозяин приложит усилия, чтобы найти с ними общий язык.
  • Сиамские кошки очаровывают своими необычными голубыми глазами, но могут быть неуправляемыми и капризными.

Кроме того, сложность заключается в том, что они выстраивают отношения только с одним человеком. Все остальные должны уважать выбор питомца и не навязываться со своей заботой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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