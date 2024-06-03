Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить

Многие кошки обладают особыми чертами характера и поведения, к которым людям приходится приспосабливаться.
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Несмотря на все капризы и причуды домашних питомцев, ответственный хозяин всегда сможет найти подход к своей грациозной любимице.
Однако некоторые кошки действительно являются довольно сложными для общения.
Эксперты выяснили, с какими породами животных может быть трудно наладить контакт.
Выделяются следующие породы:
Кошки породы скоттиш фолд являются весьма требовательными питомцами. Они могут не испытывать потребности в общении с человеком. Только когда животное ощущает любовь и заботу, оно может позволить хозяину приблизиться. Эта порода достаточно обидчивая и своенравная.
Бенгальские кошки привлекают многих своим "диким" внешним видом, благодаря чему быстро стали одними из самых популярных домашних животных.
Однако эта порода не подходит тем, у кого мало свободного времени.
Если не уделять бенгальской кошке достаточного внимания, она может разрушить ваш дом.
Сфинксы могут быть покладистыми и добродушными, но только если хозяин приложит усилия, чтобы найти с ними общий язык.
Сиамские кошки очаровывают своими необычными голубыми глазами, но могут быть неуправляемыми и капризными.
Кроме того, сложность заключается в том, что они выстраивают отношения только с одним человеком. Все остальные должны уважать выбор питомца и не навязываться со своей заботой.