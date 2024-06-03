Как узнать о предоставленных медицинских услугах и их стоимости по полису ОМС

Как проверить медицинские услуги по ОМС: портал "Госуслуг" и другие способы

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Все граждане, застрахованные по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), могут получить информацию о медицинских услугах, оказанных им в различные периоды в любых медицинских учреждениях, где они обращались за помощью. Это включает данные о стоимости услуг, предоставленных бесплатно по полису ОМС.

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Согласно правилам ОМС, страховые медицинские организации, где застрахованы граждане, обязаны информировать их о предоставленных медицинских услугах и их стоимости на основании информации от медицинских учреждений.

Для просмотра списка медицинских услуг и уточнения их стоимости можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", перейдя в раздел "Здоровье" и выбрав пункт "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". Там будет доступна информация о услугах, оплаченных средствами ОМС.

Для официального получения информации необходимо направить письменное обращение в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или в Территориальный фонд ОМС в регионе получения услуг. Ответ поступит лично или будет отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о доставке.

Если в записях обнаружена информация о медицинских услугах, которые не были оказаны, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных лиц страховой медицинской организации или напрямую в Территориальный фонд ОМС. Заявление о наличии ошибочных данных следует подать в письменной форме или через официальный сайт.