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На границе Белоруссии погиб беженец, диабет которого проигнорировала Польша

Мир

Представители Пограничного комитета Белоруссии сообщили о новой жертве среди беженцев на границе с Польшей.

На границе Белоруссии погиб беженец, диабет которого проигнорировала Польша

По данным комитета, пограничники обнаружили сирийских и иракских мигрантов, рядом с которыми находился мёртвый человек неславянской внешности. Военные по следам поняли, что труп перенесли из Польши в Белоруссию. Как рассказали солдатам беженцы, погибший — больной диабетом уроженец Ирака.

"Польские правоохранители, задержавшие иностранцев, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали с целью устрашения", — написали в телеграм-канале Пограничного комитета Белоруссии.

Также мигранты сообщили, что после смерти мужчины, вооружённые люди с применением физической силы отправили беженцев к границе и принудили их вместе с телом пройти через дыру в заборе.

Пограничники вызвали следователей и оперативников, чтобы узнать причину и обстоятельства гибели мигранта.

Ранее 15 октября Польша приняла закон, который возмутил правозащитные организации. Согласно документу, пограничники имеют право выдворять беженцев через границы, что не соответствует международным нормам. Правительство объяснило это решение защитой государства от гибридной войны Минска.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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