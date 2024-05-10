Согласно информации от азиатских новостных агентств, начиная с 1 июля в Китае полиция получит возможность осуществлять проверки смартфонов и ноутбуков у приезжающих в страну. Это положение закреплено указом, выпущенным Министерством государственной безопасности Китая.
Полицейским будет разрешено осматривать электронные устройства, включая смартфоны и компьютеры туристов, въезжающих в Китай.
Отмечается, что выборочные инспекции устройств уже практикуются в таких аэропортах, как Шанхай, Шэньчжэнь и в других международных транспортных узлах. В ходе проверок анализируется содержимое устройств, включая фотогалереи и переписки. Подобные меры ранее уже осуществлялись в Китае, но теперь они получают официальное законодательное оформление с чёткими правилами проведения.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.