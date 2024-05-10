Ужесточение мер безопасности в Китае: с 1 июля полиция начнет проверки смартфонов и ноутбуков на границе

Китай вводит проверку электронных устройств у туристов с июля

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от азиатских новостных агентств, начиная с 1 июля в Китае полиция получит возможность осуществлять проверки смартфонов и ноутбуков у приезжающих в страну. Это положение закреплено указом, выпущенным Министерством государственной безопасности Китая.

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Полицейским будет разрешено осматривать электронные устройства, включая смартфоны и компьютеры туристов, въезжающих в Китай.

Отмечается, что выборочные инспекции устройств уже практикуются в таких аэропортах, как Шанхай, Шэньчжэнь и в других международных транспортных узлах. В ходе проверок анализируется содержимое устройств, включая фотогалереи и переписки. Подобные меры ранее уже осуществлялись в Китае, но теперь они получают официальное законодательное оформление с чёткими правилами проведения.