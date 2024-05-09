Овдовевшая певица Диана Гурцкая показала подросшего сына Константина: "Двойная ответственность"

Певица Диана Гурцкая опубликовала фото с наследником, который стал выше матери на полголовы.
Диана Гурцкая разместила в "Инстаграме"* снимок с шестнадцатилетним сыном Константином.
"Двойная ответственность — выходить на сцену с любимым сыном. Делюсь с вами кусочком закулисной магии", — написала артистка в личном микроблоге.
Диана Гурцкая воспитывает единственного сына — Константина от заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, который умер в 2023 году от проблем с сердцем. Вместе с наследником артистка принимает участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" и другим музыкальных проектах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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