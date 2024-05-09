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Овдовевшая певица Диана Гурцкая показала подросшего сына Константина: "Двойная ответственность"

Певица Диана Гурцкая опубликовала фото с сыном

0:53
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая опубликовала фото с наследником, который стал выше матери на полголовы.

Певица Диана Гурцкая опубликовала фото с сыном
Фото: https://www.instagram.com/diana.gurtskaya.official by Инстаграм Дианы Гурцкой is licensed under public doman

Диана Гурцкая разместила в "Инстаграме"* снимок с шестнадцатилетним сыном Константином.

"Двойная ответственность — выходить на сцену с любимым сыном. Делюсь с вами кусочком закулисной магии", — написала артистка в личном микроблоге.

Диана Гурцкая воспитывает единственного сына — Константина от заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко, который умер в 2023 году от проблем с сердцем. Вместе с наследником артистка принимает участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" и другим музыкальных проектах.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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