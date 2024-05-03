Певица Диана Гурцкая обратилась к покойному супругу Петру Кучеренко: "Казалось, что счастливей нас нет никого"

Певица Диана Гурцкая почтила память покойного мужа спустя год после его смерти

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая опубликовала пост в память о покойном муже, который скончался год назад.

Фото: https://www.instagram.com/diana.gurtskaya.official by Инстаграм Дианы Гурцкой is licensed under public domain

Диана Гурцкая разместила фото своего мужа в "Инстаграме*". На кадрах Пётр Кучеренко запечатлён в день своего рождения рядом с тортом.

3 мая заместителю министра науки и высшего образования России Петру Кучеренко могло бы исполниться 47 лет, однако он скончался 20 мая 2023 года во время полёта в самолёте из-за проблем с сердцем.

Вдова призналась, что ей тяжело быть одной в день рождения супруга.

"Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю", — написала певица в микроблоге.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской