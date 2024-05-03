Певица Диана Гурцкая обратилась к покойному супругу Петру Кучеренко: "Казалось, что счастливей нас нет никого"

Певица Диана Гурцкая опубликовала пост в память о покойном муже, который скончался год назад.
Диана Гурцкая разместила фото своего мужа в "Инстаграме*". На кадрах Пётр Кучеренко запечатлён в день своего рождения рядом с тортом.
3 мая заместителю министра науки и высшего образования России Петру Кучеренко могло бы исполниться 47 лет, однако он скончался 20 мая 2023 года во время полёта в самолёте из-за проблем с сердцем.
Вдова призналась, что ей тяжело быть одной в день рождения супруга.
"Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю", — написала певица в микроблоге.
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