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10 правил силовых тренировок, которым нужно следовать для достижения наилучших результатов

Правила силовых тренировок, которые помогут достичь результата

2:01
Спорт

Тренер Ронни Гарсия рассказал, что режим силовых тренировок необходим для построения более сильного и здорового тела. Важно знать правила силовых тренировок, которым следует следовать, чтобы достичь самых лучших результатов.

Правила силовых тренировок, которые помогут достичь результата
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Придерживайтесь полноценного рациона. Правильное питание является важнейшей составляющей здорового образа жизни во всех отношениях. Чтобы поддержать рост мышц и восстановление, вам необходимо подпитывать свой организм необходимыми питательными веществами. Кроме того, не забывайте пить достаточное количество воды.

2. Ставьте достижимые цели. Важно быть честным с самим собой в постановке достижимых целей. Любой вызов должен быть реалистичным. 

3. Следите за техникой. Не зацикливайтесь на количестве повторений, важно правильно выполнять упражнения. Качество важнее количества. 

4. Внесите разнообразие в тренировки. Разнообразие — это изюминка жизни и важная составляющая ваших тренировок. Включение различных упражнений, нацеленных на разные группы мышц, делает ваши тренировки увлекательными, обеспечивает сбалансированный рост мышц и может предотвратить плато.

5. Обязательно отдыхайте. Надлежащий отдых и восстановление необходимы для того, чтобы ваши мышцы восстанавливались и росли после тренировки. Достаточно отдыхайте между тренировками, в том числе высыпайтесь каждую ночь. Уделяйте первоочередное внимание восстановлению, чтобы не допустить перетренированности».

6. Позвольте себе восстановительные дни. Обязательно выделите дни восстановления. Если вы хотите двигаться в день восстановления, попробуйте активное восстановление, такое как легкая растяжка или упражнения низкой интенсивности.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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