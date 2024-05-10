Центробанк снизит ключевую ставку до 6% к 2027 году: эксперт раскрыл подробности

Эксперт: ключевая ставка в России снизится до 6-7 %

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ключевая ставка в России останется на повышенном уровне в ближайшие годы, прогнозирует исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

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Белоусов отметил, что Центробанк будет постепенно снижать ставку, и к 2027 году она достигнет отметки 6-7%. Он добавил, что, хотя высокая ключевая ставка сохранится в ближайшее время, есть надежда на ее снижение вместе с уменьшением инфляции.

Согласно прогнозам Банка России, в 2024 году ключевая ставка в среднем составит 15-16%, в 2025 году — 10-12%, а к 2026 году снизится до уровня 6-7%.