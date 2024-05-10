Ключевая ставка в России останется на повышенном уровне в ближайшие годы, прогнозирует исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.
Белоусов отметил, что Центробанк будет постепенно снижать ставку, и к 2027 году она достигнет отметки 6-7%. Он добавил, что, хотя высокая ключевая ставка сохранится в ближайшее время, есть надежда на ее снижение вместе с уменьшением инфляции.
Согласно прогнозам Банка России, в 2024 году ключевая ставка в среднем составит 15-16%, в 2025 году — 10-12%, а к 2026 году снизится до уровня 6-7%.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.