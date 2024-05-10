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В Петербурге упал в реку пассажирский автобус

В Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку

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Происшествия

Автобус с пассажирами упал в Мойку в историческом центре города.

В Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку
Фото: commons.wikimedia.org by rg.ru

Пассажирский автобус №262 потерял управление, пробил ограждение на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку В салоне находились 20 человек, четверо из них утонули в воде, остальных удалось спасти, хотя некоторые получили травмы и также нуждались в экстренной помощи.

Относительно деталей происшествия существуют разногласия: по одним данным водитель был очень уставшим, по другим никаких нарушений при подготовке рейса не было. На помощь пострадавшим бросились очевидцы трагедии. В целом, следствие только началось. Водитель автобуса задержан МВД и даёт показания. 

Власти Петербурга окажут всю необходимую помощь пострадавшим. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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