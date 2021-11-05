Польша обвинила Белоруссию в новых провокациях на границе

Власти Польши обвинили белорусских военных в новых провокациях на границе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Польши, накануне белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета, однако тот не сработал.

Сообщается, что в 100 метрах от места этого происшествия группа вооружённых людей пыталась с белорусской стороны сломать забор на границе, угрожая открыть огонь по польским военным. После прибытия подкрепления к полякам ломавшие забор ретировались.

Ранее МИД Польши сообщил о пересечении границы республики с белорусской стороны вооружёнными людьми в форме. После этого в МИД был вызван временный поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский.

В свою очередь в белорусском МИДе обвинили Польшу в попытках повысить градус напряжённости на границе с помощью заявлений о якобы имевших место провокациях со стороны Минска. В министерстве подчеркнули, что Польша не предоставила никаких подтверждений инцидента с пересечением границы людьми с оружием.

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