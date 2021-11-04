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Белоруссия обвинила Польшу в попытках повышать градус напряжённости на границе

Мир

Белорусский МИД обвинил власти Польши в попытках повысить градус напряжённости на границе заявлениями о якобы имевших место провокациях со стороны Минска.

Белоруссия обвинила Польшу в попытках повышать градус напряжённости на границе

"Серьёзно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряжённости на белорусско-польской границе. Очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооружённых лиц в форме" снова является голословным", — говорится в сообщении МИД.

Согласно информации РИА Новости, ранее в польском МИДе сообщили о пересечении границы республики со стороны Белоруссии группой людей в форме, имевших при себе длинноствольное оружие. В связи с происшествием в МИД вызвали временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

В МИД Белоруссии отметили, что Польшей не предоставлено каких-либо фактических подтверждений инцидента на границе.

"Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь", — подчеркнули в министерстве.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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