Вкусный и полезный зелёный смузи из капусты и шпината с добавлением ягод и фруктов: готовится на миндальном молоке

Как приготовить зелёный смузи из капусты и шпината

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Самый простой завтрак — смешать фрукты и овощи в аппетитном смузи. Предлагаем рецепт напитка с двумя мощными суперфудами, такими как капуста и шпинат.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

6 замороженных ягод клубники

1 замороженный банан

4 чашки свежего шпината

2 чашки капусты

1 чашка миндального молока

1 столовая ложка семян чиа

2 чайные ложки семян конопли

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. При необходимости добавьте ещё молока, чтобы достичь желаемой консистенции. Перелейте в стакан и подавайте.