Вкусный и полезный зелёный смузи из капусты и шпината с добавлением ягод и фруктов: готовится на миндальном молоке
Как приготовить зелёный смузи из капусты и шпината
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Самый простой завтрак — смешать фрукты и овощи в аппетитном смузи. Предлагаем рецепт напитка с двумя мощными суперфудами, такими как капуста и шпинат.
Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 6 замороженных ягод клубники
- 1 замороженный банан
- 4 чашки свежего шпината
- 2 чашки капусты
- 1 чашка миндального молока
- 1 столовая ложка семян чиа
- 2 чайные ложки семян конопли
Приготовление
Смешайте все ингредиенты до однородной массы. При необходимости добавьте ещё молока, чтобы достичь желаемой консистенции. Перелейте в стакан и подавайте.
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ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ со шпинатом - заряд бодрости и энергии!