Польские силовики остановили штурм границы беженцами со стороны Белоруссии

Штурм границ Польши мигрантами со стороны Белоруссии был остановлен польскими силовиками.

Перейти границу с Польшей беженцы пытаются в районе пограничного пункта пропуска в Кузнице. Польские службы остановили мигрантов, используя слезоточивый газ в ответ на их проявлении агрессии.

О происходящем на границе оперативно информирует МВД в своём аккаунте в Twitter. Ведомство разместило видео, где видно, как многочисленная группа беженцев пытается прорваться на территорию Польши, а пограничникам приходится им противодействовать.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать антикризисный штаб из-за обострения ситуации на границе с Белоруссией.

Ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что большая группа мигрантов с вещами направляется к границе Польши с Белоруссией. Он также напомнил, что уже не раз говорилось о том, как пограничная стража Польши вытесняет мигрантов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.