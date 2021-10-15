ФРГ предложила расширить санкции против Минска из-за мигрантов на границах с ЕС

Власти Германии предложили расширить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границах с ЕС. Об этом сообщила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска", — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Зассе, Германия предложила расширить санкции против Минска, чтобы противодействовать политическому использованию мигрантов.

Представитель министерства отметила, что Евросоюзом уже введены санкции в отношении Белоруссии.

"На наш взгляд, они оказывают своё воздействие", — заявила Зассе.

Она рассказала также, что Ирак приостановил прямые рейсы в Минск после предупреждения о последствиях содействия перевозке нелегальных мигрантов.

"Мы, разумеется, говорим со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы ясно дать понять, что помощь в контрабанде неприемлема и что ЕС не оставит это без последствий", — отметила представитель МИД.

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