Спутник для отслеживания ситуации в Донбассе запустит Украина

На Украине планируют запустить спутник "Сич-2-30", чтобы следить за перемещением военной техники в Донбассе.

Как рассказал "РБК-Украина" глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, спутник предполагается запустить в декабре 2021 года в рамках космической программы.

По словам собеседника агентства, подготовка к запуску спутника идёт в соответствии с планом, большая часть необходимой для этого работы на земле уже выполнена.

Владимир Тафтай рассказал, что "Сич-2-30" даст возможность следить за перемещением артиллерийских установок в ЛДНР.

"Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями", — пояснил глава Государственного космического агентства.

Владимир Тафтай сообщил, что Сич-2-30" станет частью программы "Коперникус", целью которой является обмен спутниковыми данными с Евросоюзом.

По словам собеседника агентства, всего в рамках космической программы Украина планирует запустить семь спутников. Шесть из них — это спутники дистанционного зондирования.

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