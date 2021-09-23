Турецкие войска должны быть немедленно выведены из северных провинций Сирии, заявил глава МИД этой страны Фейсал Микдад.
"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — цитирует заявление министра РИА Новости.
Фейсал Микдад подчеркнул, что "турецкая оккупация", а также поддержка Анкарой террористических группировок являются основными причинами эскалации напряжённости в сирийской провинции Идлиб.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил об ухудшении обстановки и обострении вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. При этом особенно напряженная ситуация сложилась в Идлибе. По словам спецпосланника, в этой провинции столкновения достигли интенсивности, которой не наблюдалось с весны 2020 года.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе запланированной на 29 сентября в Сочи встречи Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предполагается обсудить, в частности, ситуацию в Сирии.
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