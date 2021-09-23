В Сирии потребовали немедленного вывода турецких войск из своих провинций

Турецкие войска должны быть немедленно выведены из северных провинций Сирии, заявил глава МИД этой страны Фейсал Микдад.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — цитирует заявление министра РИА Новости.

Фейсал Микдад подчеркнул, что "турецкая оккупация", а также поддержка Анкарой террористических группировок являются основными причинами эскалации напряжённости в сирийской провинции Идлиб.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил об ухудшении обстановки и обострении вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. При этом особенно напряженная ситуация сложилась в Идлибе. По словам спецпосланника, в этой провинции столкновения достигли интенсивности, которой не наблюдалось с весны 2020 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе запланированной на 29 сентября в Сочи встречи Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предполагается обсудить, в частности, ситуацию в Сирии.

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