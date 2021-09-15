Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце

Между лидерами движения "Талибан"* разгорелась крупная ссора из-за состава нового правительства в Афганистане.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленных талибов*.

"По их словам, ссора между соучредителем группы муллой Абдулом Гани Барадаром и членом кабинета министров произошла в президентском дворце", — пишет издание.

Как следует из опубликованного сегодня материала, неподтверждённые сообщения о разногласиях внутри руководства талибов* поступали с тех пор, как Барадар исчез из поля зрения общественности в последние дни. В социальных сетях ходили слухи о его смерти.

Напомним, талибы* захватили контроль над Афганистаном в прошлом месяце и с тех пор объявили страну "Исламским эмиратом". Их новый временный кабинет полностью состоит из мужчин — высокопоставленных деятелей "Талибана"*, некоторые из которых печально известны по участию в террористических операциях.

Один из источников талибов* сообщил BBC, что Абдул Гани Барадар и Халил ур-Рахман Хаккани — министр по делам беженцев и видная фигура в сети боевиков Хаккани — "обменялись резкими словами (по сути — поскандалили), а их последователи подрались друг с другом".

Талибы* не поделили заслугу за победу в Афганистане

Источники сообщили изданию, что спор разгорелся из-за того, что Барадар, новый заместитель премьер-министра, оказался недоволен структурой временного афганского правительства, а также спорщики не пришли к согласию "по поводу того, кто из талибов* должен приписать себе заслугу за их победу в Афганистане".

Барадар считает, что победа — заслуга прежде всего дипломатов,

Хаккани уверен, что власть в стране перешла в руки боевиков исключительно путём боевых действий.

мулла Абдул Гани Барадар

К слову, Барадар был первым лидером талибов*, который напрямую связался с президентом США, проведя телефонный разговор с Дональдом Трампом в 2020 году. Именно он подписал Дохинское соглашение о выводе американских войск от имени талибов*.

Между тем мощная сеть, возглавляемая Хаккани, связана с некоторыми из самых жестоких нападений, которые произошли в Афганистане против афганских сил и их западных союзников в последние годы. Эта группировка обозначена США как террористическая организация.

Источники BBC особо подчеркнули, что никто точно не знает, где сейчас находится Гани Барадар и есть опасения, что в результате этого конфликта он может повторить судьбу лидера-основателя группировки Муллы Омара, смерть которого талибы скрывали более двух лет, в течение которых продолжали делать заявления от его имени.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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