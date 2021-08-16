Sohu: после провала в Афганистане США рухнут - осталось чуть-чуть

Китайские эксперты, комментируя события последних дней в Афганистане и особенно воскресный захват Кабула талибами отмечают, что это — одно из самых сокрушительных поражений США:

"Соединённые Штаты потратили 20 лет кропотливых усилий в Афганистане, которые развалились в одночасье, лишив США шансов скрыть свои очевидные ошибки", — пишет информпортал Sohu.

Авторы материала отмечают:

"То, что происходит сейчас в Афганистане, разбивает всю привычную американскую софистику, согласно которой они вводят свои войска в зарубежные государства, чтобы помочь тем с демократией. На деле же — и события в Кабуле тому пример — они лишь могут устраивать контролируемый хаос. Но и это им в Афганистане не удалось — даже своих дипломатов и помощников вывезти не могут".

По мнению китайских экспертов, политики США сейчас отчаянно пытаются "сохранить лицо":

"Не только республиканцы, но даже демократы критикуют действия администрации Байдена. Например, Лихи, министр времен Клинтона, написал в социальных сетях 13 августа: "Кто-нибудь еще заметил, что Кабул стал похож на Сайгон в апреле 1975 года?"

ДЛЯ СПРАВКИ:

в 1975 году, после вывода американских войск из Вьетнама, им пришлось по воздуху эвакуировать своих граждан — в основном дипломатов из Сайгона;

эта операция, которая называлась "Порывистый ветер", стала одним из символов провальной войны.

В ответ на это госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что между уходом США из Афганистана и Сайгоном нет ничего общего, что цели США в Афганистане "в целом достигнуты".

"Если это так, то какие это были цели? Проиграть борьбу тем, с кем изначально вступали в войну? Потратить несколько триллионов долларов, включая около 90 млрд на подготовку афганской армии и в итоге вооружить талибов?" — задается вопросом Sohu.

И резюмирует:

На фоне ситуации в Афганистане уровень поддержки Байдена впервые с января упал ниже 50%. Август может оказаться переломным для США.