Китайские эксперты, комментируя события последних дней в Афганистане и особенно воскресный захват Кабула талибами отмечают, что это — одно из самых сокрушительных поражений США:
"Соединённые Штаты потратили 20 лет кропотливых усилий в Афганистане, которые развалились в одночасье, лишив США шансов скрыть свои очевидные ошибки", — пишет информпортал Sohu.
Авторы материала отмечают:
"То, что происходит сейчас в Афганистане, разбивает всю привычную американскую софистику, согласно которой они вводят свои войска в зарубежные государства, чтобы помочь тем с демократией. На деле же — и события в Кабуле тому пример — они лишь могут устраивать контролируемый хаос. Но и это им в Афганистане не удалось — даже своих дипломатов и помощников вывезти не могут".
По мнению китайских экспертов, политики США сейчас отчаянно пытаются "сохранить лицо":
"Не только республиканцы, но даже демократы критикуют действия администрации Байдена. Например, Лихи, министр времен Клинтона, написал в социальных сетях 13 августа: "Кто-нибудь еще заметил, что Кабул стал похож на Сайгон в апреле 1975 года?"
ДЛЯ СПРАВКИ:
В ответ на это госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что между уходом США из Афганистана и Сайгоном нет ничего общего, что цели США в Афганистане "в целом достигнуты".
"Если это так, то какие это были цели? Проиграть борьбу тем, с кем изначально вступали в войну? Потратить несколько триллионов долларов, включая около 90 млрд на подготовку афганской армии и в итоге вооружить талибов?" — задается вопросом Sohu.
И резюмирует:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .