GT: в пандемии виноват крупнейший распространитель вируса - США

Китайская государственная газета The Global Times обвинила Соединенные Штаты в том, что они несут "главную ответственность” за пандемию COVID-19 в ответ на доклад Конгресса США, в котором "виновником распространения вируса" назван Пекин.

В материале, опубликованном в GT, утверждается, что "США несут главную ответственность за глобальное распространение пандемии”, называя "каждый аспект того, что США сделали”, чтобы предотвратить распространение вируса, "разочаровывающим”.

Глобал Таймс перечислила ”четыре греха", в совершении которых обвинила США:

они являются "крупнейшим распространителем пандемии”, имея наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 и смертей в мире,

вносят "небольшой вклад в глобальную борьбу с вирусом”,

делают мало в организации для борьбы с вирусом внутри страны,

назначают Китай "козлом отпущения”.

"США являются главным виновником нынешней путаницы в отношении того, как бороться с COVID-19, — заявила газета. — Они ведут ошибочную политику, пропагандируя разделенное отношение к вакцинам и практику ставить капитал на первое место в борьбе с эпидемией и подрывая международное сотрудничество по вопросам противостояния пандемии посредством политизации его происхождения COVID, а также постоянным вмешательствам в борьбу с эпидемией, так переплетая ее с геополитикой, что страны просто не смогут согласовывать свои действия и стратегии в единый путь”.

"Если бы существовало глобальное правительство, команда Байдена была бы привлечена к ответственности”, — резюмирует издание.

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