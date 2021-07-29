Новый посол КНР в США объяснил, где находятся отношения стран

Несмотря на то, что отношения Пекина и Вашингтона сейчас не в самой лучшей "форме", китайская сторона не теряет надежды на их развитие. Две страны могли бы раскрыть весь потенциал отношений, обеспечив их стабильность уверены в Китае.

Напомним, что значительный вклад в "охлаждение" американо-китайских отношений внёс Дональд Трамп, устроивший "санкционные атаки" на Поднебесную. В частности, под санкции в какой-то момент попали даже китайские гиганты ZTE и Huawei.

"Китайско-американские отношения находятся в новой критической точке, сталкиваются с большим количеством трудностей и вызовов, но вместе с тем обладают огромными возможностями и потенциалом", — сообщил новый посол КНР в Соединенных Штатах Цинь Ган, его цитирует пресс-служба посольства Китая в США.

При этом отношения двух стран важны не только для них самих, но и для всего мира.

"Здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений — это общая надежда народов двух стран и всего международного сообщества", — подчеркнул посол.

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