Власти Германии о "Спутнике V": позиция неизменна

Новые данные по поводу "Спутника V" и отношения к нему властей Германии можно охарактеризовать фразой "всё по-старому". Пока одни страны уже согласовывают контракты на закупку российской вакцины (а то и вовсе берут её "по личным каналам"), немцы остаются "при своих".

С речью касательно "Спутника V" выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он сообщил, что власти всё ещё ждут официального разрешения от Европейского агентства по лекарственным препаратам.

"Наша позиция неизменна: чтобы вакцину можно было применять в Германии, как это было и в отношении предыдущих (зарегистрированных в ЕС) вакцин, она должна быть рекомендована Европейским агентством по лекарственным препаратам. Через этот процесс должна пройти и российская вакцина, если целью является её применение здесь", — рассказал Зайберт журналистам.