Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам, несмотря на то, что она не одобрена в ЕС.
Об этом пишет портал Krone. at.
"Вакцина полностью соответствует требованиям. Венгры умны и уже её приобрели. Я сделаю то же самое ", — сказал Майкл Зимпфер, профессор Венской университетской клиники.
Он ссылается на выводы коллеги-инфекциониста Флориана Тальхаммера, который протестировал российскую вакцину и сказал, что она столь же эффективна и точна, "как и автомат Калашникова".
Зимпфер, по его словам, пытается получить вакцину для своих пациентов самостоятельно через хорошие личные контакты в России. Он надеется, что вакцины должны поступить через две-три недели.
"Я с нетерпением жду этого", — добавил Зимпфер.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения австрийского врача, как указывает Krone. at, стало заявление фармацевтической компании AstraZeneca о сокращении поставок в Европейский Союз наполовину.
В то же время Европейский Союз внес значительный вклад в разработку и подготовку производства этой вакцины. В контракте, заключенном с компанией, ЕС обязался выплатить аванс в размере 336 миллионов евро. Две трети этой суммы должны были быть выплачены исполнительным органом ЕС в течение пяти дней после подписания контракта, остальная часть — позже.
Как ранее сообщалось, канцлер Себастьян Курц поддержал производство российской вакцины в Австрии, но только после того, как она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Однако тут возникает проблема. Процесс утверждения агентством длительный сам по себе, а в случае со "Спутником V" ведутся споры по поводу того, подавала ли Россия заявку на одобрение.
Ход вакцинации в Австрии вызывает серьезное беспокойство правительства. По его планам, все пожилые люди в возрастной группе 80+ должны быть вакцинированы к середине февраля. Но реальность далека от плана. Только 12% людей в этой возрастной группе получили вторую дозу вакцины, а 18% — первую.
В группе 85+ 22% были вакцинированы дважды. Однако многие пожилые люди не смогли уложиться в срок вакцинации, напоминает Kronе. at.
Газета отмечает, что сейчас Россия снизила отпускную цену на вакцину вдвое — до 866 рублей (эквивалент 9,60 евро) за двухкомпонентную дозу, что делает её заказ еще более заманчивым. Активный ингредиент "Спутника V" находится в списке основных базовых лекарств, поэтому цена должна контролироваться государством, заявили в правительстве РФ в четверг.
Министр торговли Денис Мантуров пояснил, что снижение цен стало возможным благодаря развитию и оптимизации промышленного производства вакцины. Кроме того, с началом массовой вакцинации в России объемы производства значительно увеличились. По этой причине "Спутник V" стал дешевле в производстве.
"Эта цена распространяется только на программу вакцинации в России", — сказал Мантуров.
По данным Российского государственного инвестиционного фонда, вакцина сейчас зарегистрирована в 36 странах, в том числе в Венгрии, куда уже поступила первая партия.
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