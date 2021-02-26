Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам

Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам, несмотря на то, что она не одобрена в ЕС.

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Об этом пишет портал Krone. at.

"Спутник V" эффективен как автомат Калашникова

"Вакцина полностью соответствует требованиям. Венгры умны и уже её приобрели. Я сделаю то же самое ", — сказал Майкл Зимпфер, профессор Венской университетской клиники.

Он ссылается на выводы коллеги-инфекциониста Флориана Тальхаммера, который протестировал российскую вакцину и сказал, что она столь же эффективна и точна, "как и автомат Калашникова".

Зимпфер, по его словам, пытается получить вакцину для своих пациентов самостоятельно через хорошие личные контакты в России. Он надеется, что вакцины должны поступить через две-три недели.

"Я с нетерпением жду этого", — добавил Зимпфер.

Последняя капля терпения австрийских врачей

Последней каплей, переполнившей чашу терпения австрийского врача, как указывает Krone. at, стало заявление фармацевтической компании AstraZeneca о сокращении поставок в Европейский Союз наполовину.

В то же время Европейский Союз внес значительный вклад в разработку и подготовку производства этой вакцины. В контракте, заключенном с компанией, ЕС обязался выплатить аванс в размере 336 миллионов евро. Две трети этой суммы должны были быть выплачены исполнительным органом ЕС в течение пяти дней после подписания контракта, остальная часть — позже.

Как ранее сообщалось, канцлер Себастьян Курц поддержал производство российской вакцины в Австрии, но только после того, как она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Однако тут возникает проблема. Процесс утверждения агентством длительный сам по себе, а в случае со "Спутником V" ведутся споры по поводу того, подавала ли Россия заявку на одобрение.

Планы вакцинации в Австрии под угрозой

Ход вакцинации в Австрии вызывает серьезное беспокойство правительства. По его планам, все пожилые люди в возрастной группе 80+ должны быть вакцинированы к середине февраля. Но реальность далека от плана. Только 12% людей в этой возрастной группе получили вторую дозу вакцины, а 18% — первую.

В группе 85+ 22% были вакцинированы дважды. Однако многие пожилые люди не смогли уложиться в срок вакцинации, напоминает Kronе. at.

Газета отмечает, что сейчас Россия снизила отпускную цену на вакцину вдвое — до 866 рублей (эквивалент 9,60 евро) за двухкомпонентную дозу, что делает её заказ еще более заманчивым. Активный ингредиент "Спутника V" находится в списке основных базовых лекарств, поэтому цена должна контролироваться государством, заявили в правительстве РФ в четверг.

Министр торговли Денис Мантуров пояснил, что снижение цен стало возможным благодаря развитию и оптимизации промышленного производства вакцины. Кроме того, с началом массовой вакцинации в России объемы производства значительно увеличились. По этой причине "Спутник V" стал дешевле в производстве.

"Эта цена распространяется только на программу вакцинации в России", — сказал Мантуров.

По данным Российского государственного инвестиционного фонда, вакцина сейчас зарегистрирована в 36 странах, в том числе в Венгрии, куда уже поступила первая партия.

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