Кампания с вакциной: регион Италии оформил контракт на "Спутник V"

В ожидании скорого одобрения в рамках ЕС российской вакцины "Спутник V" власти одного из итальянских регионов решили не терять времени зря и уже договорились о поставках.

Как сообщили в руководстве области Кампания, контракт уже заключён, но ещё не действует. Такая коллизия возникла из-за ожидания "зелёного света" от сразу двух комиссий — итальянской и общеевропейской.

"Мы заключили контракт, но он пока [не действует], нет одобрения со стороны Aifa [Итальянского агентства по лекарственным средствам] и EMA [Европейского агентства]", — уточнил для РИА "Новости" ситуацию Паоло Руссо, пресс-секретарь президента области.

Закупкой для Кампании займётся компания Human Vaccine.

"Наши сотрудники обладают разнообразным опытом из государственного и частного секторов", — указано на официальном сайте компании.

Напомним, что ранее в Италии случились проблемы с поставками Pfizer: производители не смогли вовремя привезти согласованный объём вакцин.