Украинский экс-премьер объяснил особенности "евромайдана" и дал прогноз

Оценить шансы на то, что Украина в очередной раз столкнётся с "евромайданом", решил экс-премьер страны Николай Азаров. По его оценке, пока "евромайдана" ждать не стоит, а причина этого тривиальна.

Азаров прокомментировал шансы "повторения", выступая на пресс-конференции в "АиФ". Он подчеркнул, что мнение о стихийности "евромайдана" является неверным, поскольку все процессы контролируются "сверху".

"Нет, "майдана" не будет. Потому что если кто-то думает, что "майданы" стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. "Майдан" — это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти", — уверен Азаров.

Именно из-за отсутствия "ведущих" процесс людей и не получается устроить переворот в Белоруссии, дополнил он.