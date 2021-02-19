Новая администрация США, уверен глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, уже пообещала "приструнить" Россию. Поэтому стоит ожидать возрастающего давления на Россию как со стороны США в частности, так и со стороны Запада в целом.
Кравчук рассказал о ситуации, выступая на канале "Настоящее время".
"Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США.
В США новая команда президента Джо Байдена неоднократно заявляла: "Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем всё, чтобы она выполняла нормы международного права", — заявил Кравчук.
Напомним, что ранее политик заявлял об "открытой интеграции" частей Украины в состав РФ. При этом он отмечал, что украинской стороне очень хотелось бы видеть Штаты в качестве стороны на переговорах в рамках "нормандского формата", и заявлял, что Россия на такой вариант "не согласится никогда".
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