2021 год будет ещё хуже, чем 2020-й - прогноз ООН

Директор мировой продовольственной программы (ВПП) высказал тревожные прогнозы о гуманитарном кризисе на следующий год.

2021 год, по его мнению, может быть худшим годом с тех пор, как возникла Организация Объединённых Наций.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом пандемии коронавируса, исполнительный директор мировой продовольственной программы Дэвид Бисли объявил, что голод "стучит в дверь" в ряде стран мира.

Бисли сказал:

"2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данный момент. Теперь мы буквально предполагаем, что 2021 год может стать годом худшего гуманитарного кризиса с начала ООН, и нам придется действовать: конфликты, кризис в области здравоохранения и надвигающийся голод — это всё айсберги перед «Титаником»".

Напомним, это уже не первое предупреждение от лица агентства высказанное его главой. В августе он предупреждал о "библейском голоде", заявляя, что к концу текущего года число людей, страдающих от недоедания, может увеличиться на 80%.

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