Вакханалия 2020-го продолжится и в новом году

До конца 2020 года остался ровно месяц. Мы устали от череды неприятностей, обрушившихся на наши головы. И всем хочется услышать какой-то оптимистичный прогноз на следующий год.

Астрологи, впрочем, утверждают, что уже 21 декабря 2020 года человечество войдёт в какую-то новую эру, из-за соединения Юпитера и Сатурна в знаке Водолея.

Что это значит и каких сюрпризов стоит ждать?

Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала астролог Татьяна Борщ.

— Дело в том, что сейчас идет очень-очень важный космический цикл — переход из земной оси, из знака Рыбы в знак Водолея. Обычно это очень большой период, эпоха, которая длилась 2160 лет.

Естественно, переход из одной эпохи в другую никак не может в один день случиться. И даже в один год. Поэтому многие астрологи считают, что все последние 100 лет — это некий переходной период.

И даже то, что у нас было — Советский Союз — это первая проба пера новой эпохи. Да, первый блин вышел комом — всё получилось не так, как хотелось бы. Но лозунги были заявлены как раз эпохи Водолея. Лозунги эпохи Водолея — равенство, братство, счастье всех народов.

А вот последние 20 лет — это такое очень сжатое время, непосредственно переходный период в другую эпоху.

Первой переход ощутит экономика

Вместе с этим заканчивается еще один важный экономический цикл длиною в 240 лет.

Это означает, что меняется экономическая формация. Страны, которые прежде вели экономику всего мира, уйдут в тень, на второй план. Вместо них поднимутся другие страны, которые начнут так же диктовать правила и вести экономику мира.

То есть мы на стыке двух очень важных космических циклов. Рождения нового мира.

И я бы сравнила его с родами женщины. Роды всегда происходят в страданиях, но результат — прекрасный, чудесный ребенок.

Я не знаю, нам повезло или нет, но мы живем как раз в это время.

Острие перехода — 2020 и 2021 годы

Дело в том, что в этот период меняется энергетика. И коронавирус, который у нас есть, это нечто исключительное с точки зрения астрологии.

Старое никогда не сдает своих позиций без боя, но новое все равно приходит, и ничего с этим не сделаешь.

Старые руководители мира должны будут уступить место новым. И, возможно, этот коронавирус как раз символизирует очень большую ломку, которая происходит в природе.

Наверное, все заметили, что очень сильно меняются отношения не только экономические, но и личные.

Это лето было очень знаковым для тех пар, чьи отношения нестабильны, очень многие приняли решение расстаться или находятся сейчас в этом процессе.

И вообще, все события, которые имели место в 2020 году, получат свое разрешение в 2021-м.

То есть мы переживем еще один непростой год, видимо, самой сложной будет его первая половина.

А начиная с 2022-го планета успокоится, и жизнь войдет в свое прежнее, предсказуемое русло. Надо просто поднапрячься и потерпеть.

Социальные катаклизмы

Вы же видите, что происходит. Во всех странах люди недовольны. Они выходят на улицы.

Причины разные. Вплоть до активизации военных действий. И, к сожалению, весь следующий год будет продолжением всего этого.

В России — со знаком "плюс"

Происходящие изменения уже идут на пользу России. Как бы сейчас это странно ни прозвучало.

Мы видим, какие меры сейчас предпринимаются правительством. И это тоже предвестник новой эпохи. Всё, что делается сейчас, позволит нашей стране развиваться.

Не завтра, конечно. Но через 2 года это будет очень и очень заметно. Наша страна начнет выходить на вполне достойный уровень, который она в принципе всегда заслуживала.

Этот процесс идет у нас на глазах все последние 20 лет. И он будет иметь продолжение в дальнейшем. И здесь неважно, какие лидеры возглавляют Соединенные Штаты, какие лидеры возглавляют нашу страну. Здесь важен сам процесс.

Любой лидер, который будет на острие перемен, будет востребован.

Любого лидера, который будет тормозить какие-то вещи, скинут.

Идет огромная временная лавина. И она сметет на своем пути все старое, что было. И сопротивляться этому совершенно бесполезно.

Поэтому мир очень сильно изменится. И лет через 5, может быть, мы проснемся совершенно в другом мире.

— Многие говорят, что эту пандемию как бы выдумали какие-то закулисные силы для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Вы не считаете, что это так? Это действительно пандемия?

— Эта пандемия есть, заболевание есть. Как астролог я изучала процессы в периоды чумы и испанки (астрологические циклы всегда изучают на базе прошлого).

Вот эта пандемия ничем не лучше и ничем не хуже прошлых. Ничем не страшнее, я вас уверяю.

Те меры, которые предпринимаются в разных странах, мне представляются несколько надуманными. Да, мы ходим в масках, да мы заходим в метро в масках. Но выходя из метро, мы тут же их снимаем. Это делаем не только мы, потому что мы такие, а это делается во всех странах. Везде люди ведут себя приблизительно одинаково. Потому что здесь один выход — либо мы все привьемся, либо переболеем.

Но если сравнивать с "испанкой", жертв у нас сейчас меньше. Возможно, и медицина постаралась.

Но дело в том, что в любом плохом кроется нечто хорошее.

Есть прекрасный повод задуматься о своем здоровье. И здоровье не зависит от врачей, оно зависит от того образа жизни, который ведет человек.

Можно звонить врачам, пить лекарства, лежать на диване, и ты не будешь здоровым человеком.

С другой стороны, если человек ведет здоровый образ жизни, у него автоматически поднимается иммунитет.

Все на самом деле просто.

Плюс, возможно, пандемия заставит людей задуматься, стоило ли когда-то оптимизировать медицину. Я думаю, что наши чиновники очень серьезно на эту тему задумаются. Потому что вызовы, которые бросает пандемия в наше время, испытывают здравоохранение на прочность.

Не такая у нас хорошая медицина, какой должна быть. И не только у нас. Это касается Испании, Италии. Я была во многих странах и знаю прекрасно, какая там медицина. Мы не уникальны. У нас даже в какой-то степени медицина и получше.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовила материал Ольга Лебедева