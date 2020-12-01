Вакханалия 2020-го продолжится и в новом году

До конца 2020 года остался ровно месяц. Мы устали от череды неприятностей, обрушившихся на наши головы. И всем хочется услышать какой-то оптимистичный прогноз на следующий год.
Астрологи, впрочем, утверждают, что уже 21 декабря 2020 года человечество войдёт в какую-то новую эру, из-за соединения Юпитера и Сатурна в знаке Водолея.
Что это значит и каких сюрпризов стоит ждать?
Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала астролог Татьяна Борщ.
— Дело в том, что сейчас идет очень-очень важный космический цикл — переход из земной оси, из знака Рыбы в знак Водолея. Обычно это очень большой период, эпоха, которая длилась 2160 лет.
Естественно, переход из одной эпохи в другую никак не может в один день случиться. И даже в один год. Поэтому многие астрологи считают, что все последние 100 лет — это некий переходной период.
И даже то, что у нас было — Советский Союз — это первая проба пера новой эпохи. Да, первый блин вышел комом — всё получилось не так, как хотелось бы. Но лозунги были заявлены как раз эпохи Водолея. Лозунги эпохи Водолея — равенство, братство, счастье всех народов.
А вот последние 20 лет — это такое очень сжатое время, непосредственно переходный период в другую эпоху.
Вместе с этим заканчивается еще один важный экономический цикл длиною в 240 лет.
Это означает, что меняется экономическая формация. Страны, которые прежде вели экономику всего мира, уйдут в тень, на второй план. Вместо них поднимутся другие страны, которые начнут так же диктовать правила и вести экономику мира.
То есть мы на стыке двух очень важных космических циклов. Рождения нового мира.
И я бы сравнила его с родами женщины. Роды всегда происходят в страданиях, но результат — прекрасный, чудесный ребенок.
Я не знаю, нам повезло или нет, но мы живем как раз в это время.
Дело в том, что в этот период меняется энергетика. И коронавирус, который у нас есть, это нечто исключительное с точки зрения астрологии.
Старое никогда не сдает своих позиций без боя, но новое все равно приходит, и ничего с этим не сделаешь.
Старые руководители мира должны будут уступить место новым. И, возможно, этот коронавирус как раз символизирует очень большую ломку, которая происходит в природе.
Наверное, все заметили, что очень сильно меняются отношения не только экономические, но и личные.
И вообще, все события, которые имели место в 2020 году, получат свое разрешение в 2021-м.
То есть мы переживем еще один непростой год, видимо, самой сложной будет его первая половина.
А начиная с 2022-го планета успокоится, и жизнь войдет в свое прежнее, предсказуемое русло. Надо просто поднапрячься и потерпеть.
Вы же видите, что происходит. Во всех странах люди недовольны. Они выходят на улицы.
Причины разные. Вплоть до активизации военных действий. И, к сожалению, весь следующий год будет продолжением всего этого.
Происходящие изменения уже идут на пользу России. Как бы сейчас это странно ни прозвучало.
Мы видим, какие меры сейчас предпринимаются правительством. И это тоже предвестник новой эпохи. Всё, что делается сейчас, позволит нашей стране развиваться.
Не завтра, конечно. Но через 2 года это будет очень и очень заметно. Наша страна начнет выходить на вполне достойный уровень, который она в принципе всегда заслуживала.
Этот процесс идет у нас на глазах все последние 20 лет. И он будет иметь продолжение в дальнейшем. И здесь неважно, какие лидеры возглавляют Соединенные Штаты, какие лидеры возглавляют нашу страну. Здесь важен сам процесс.
Идет огромная временная лавина. И она сметет на своем пути все старое, что было. И сопротивляться этому совершенно бесполезно.
Поэтому мир очень сильно изменится. И лет через 5, может быть, мы проснемся совершенно в другом мире.
— Многие говорят, что эту пандемию как бы выдумали какие-то закулисные силы для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Вы не считаете, что это так? Это действительно пандемия?
— Эта пандемия есть, заболевание есть. Как астролог я изучала процессы в периоды чумы и испанки (астрологические циклы всегда изучают на базе прошлого).
Вот эта пандемия ничем не лучше и ничем не хуже прошлых. Ничем не страшнее, я вас уверяю.
Те меры, которые предпринимаются в разных странах, мне представляются несколько надуманными. Да, мы ходим в масках, да мы заходим в метро в масках. Но выходя из метро, мы тут же их снимаем. Это делаем не только мы, потому что мы такие, а это делается во всех странах. Везде люди ведут себя приблизительно одинаково. Потому что здесь один выход — либо мы все привьемся, либо переболеем.
Но если сравнивать с "испанкой", жертв у нас сейчас меньше. Возможно, и медицина постаралась.
Но дело в том, что в любом плохом кроется нечто хорошее.
Есть прекрасный повод задуматься о своем здоровье. И здоровье не зависит от врачей, оно зависит от того образа жизни, который ведет человек.
Все на самом деле просто.
Плюс, возможно, пандемия заставит людей задуматься, стоило ли когда-то оптимизировать медицину. Я думаю, что наши чиновники очень серьезно на эту тему задумаются. Потому что вызовы, которые бросает пандемия в наше время, испытывают здравоохранение на прочность.
Не такая у нас хорошая медицина, какой должна быть. И не только у нас. Это касается Испании, Италии. Я была во многих странах и знаю прекрасно, какая там медицина. Мы не уникальны. У нас даже в какой-то степени медицина и получше.
Беседовала Любовь Степушова
Подготовила материал Ольга Лебедева
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.