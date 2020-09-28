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Автор Александр Шторм

Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война

Хотя большая часть 2020-го года уже позади, прогнозы на него и 2021 год продолжают будоражить общественность. Еще бы — год выдался страшным, и запомнится наверняка надолго. Но ближайшее время вполне способно ознаменоваться рядом не менее неприятных событий.

Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война

Однозначно, что риски форс-мажоров в наше время постоянны. Но эксперты пишут о том, что некоторые вещи просто неизбежны.

К примеру, совершенно не исключены:

  • Террористическая атака в крупном городе с применением ядерного оружия
  • В перечне возможных угроз вскрытие и выкладывание в паблик всех переписок всех пользователей Гугла (или Телеграма, или хотя бы Яндекса)
  • Неприятным может стать банкротство по-настоящему крупного банка, масштабов Сбера.
  • Также человечество может поразить пандемия опасного вируса с высокой летальностью и высокой же заразностью (нет, на самом деле)
  • Покушение (возможно, удачное) на крупного политика (президента ядерной державы, например) с последующим возложением вины на некое государство или народ
  • Глобальное отключение на несколько дней всех электроприборов на Земле вследствие вспышки на Солнце (хотя хватит и отключения интернета на сутки)
  • Распространение паразита, который сделает полностью непригодным для употребления в пищу какую-то популярную сельхоз-культуру года
  • Возвращение Майкла Джексона "из могилы", с сообщением о том что эксперименты со своим здоровьем помогли ему найти эликсир бессмертия, который он готов выдавать только подросткам мужского пола и только если они покатаются с ним на карусели (Шутка! Но просто представьте, какая последует "общественная дискуссия"!

Последнее, понятно, из разряда фантастики, но в дело могут "пойти" и масштабные землетрясения, извержения вулканов, техногенные катастрофы, локальные войны, революции, экономические кризисы. "То есть всё то что обычно происходит постоянно, но в 2020 году из-за общего спада активности человечества стало происходить реже", подытожили в телеграм-канале "НМТУ".

Более серьезные аналитики, к примеру, в Deutsche Bank, ожидают, что начавшаяся в 1980 году эпоха глобализации сменится эпохой беспорядков. К тому же, мир ждет противостояние Вашингтона и Пекина.

ВВП КНР во втором квартале увеличился на 3,2%. Американский ВВП за аналогичный период рухнул на рекордную величину: на 9,5%. Так что у стран будет, так скажем, предмет для разногласий.

Одновременно с этим будет расти глобальный долг, государства все чаще будут раздавать "вертолетные деньги", а возраст политиков снизится.

О хорошем — мир ждет технологический прорыв, несмотря на то, что МВФ заявлял о риске погружения глобальной экономики в самый глубокий кризис со времен Великой депрессии.

Как прогнозирует Всемирный банк, число людей, живущих в крайней нищете, может вырасти до 60 миллионов человек. Вернется голод, который может достичь "библейских масштабов".

С этой трагедией столкнутся 265 миллионов человек.

Ведущий экономист ВПП Ариф Хуссейн напомнил, что это в первую очередь страны Африки, где голодает половина населения. Также часто сталкиваются с голодом в государствах Ближнего Востока и Азии (43 миллиона человек), латиноамериканских странах (18,5 миллиона человек).

При этом норвежская телекоммуникационная компания Telenor назвала главные тренды 2020 года.

  • Приложения, способные не только мониторить, но и вмешиваться в процессы, происходящие в человеческом организме;
  • рост конкуренции между видео-платформами (Netflix, платформами AppleTV +, Disney +),
  • "зеленые" технологии — в текущем году эти тенденции будут формировать то, как мы живем.

Изменятся также еда и цифровая среда. Все более актуальными страну вопросы конфиденциальности.

По данным Pew Research, большинство экспертов сходятся во мнении, что через пару десятилетий виртуальный мир станет обыденностью, видео- и голосовые сообщения полностью заменят печатные, а благодаря криптовалютам треть населения может стать независимой от государств.

Так что последние тренды хотя бы немного, но обнадеживают.

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Темы теракты пророчества ядерная атака прогноз на год
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