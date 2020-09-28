Хотя большая часть 2020-го года уже позади, прогнозы на него и 2021 год продолжают будоражить общественность. Еще бы — год выдался страшным, и запомнится наверняка надолго. Но ближайшее время вполне способно ознаменоваться рядом не менее неприятных событий.
Однозначно, что риски форс-мажоров в наше время постоянны. Но эксперты пишут о том, что некоторые вещи просто неизбежны.
К примеру, совершенно не исключены:
Последнее, понятно, из разряда фантастики, но в дело могут "пойти" и масштабные землетрясения, извержения вулканов, техногенные катастрофы, локальные войны, революции, экономические кризисы. "То есть всё то что обычно происходит постоянно, но в 2020 году из-за общего спада активности человечества стало происходить реже", подытожили в телеграм-канале "НМТУ".
Более серьезные аналитики, к примеру, в Deutsche Bank, ожидают, что начавшаяся в 1980 году эпоха глобализации сменится эпохой беспорядков. К тому же, мир ждет противостояние Вашингтона и Пекина.
ВВП КНР во втором квартале увеличился на 3,2%. Американский ВВП за аналогичный период рухнул на рекордную величину: на 9,5%. Так что у стран будет, так скажем, предмет для разногласий.
Одновременно с этим будет расти глобальный долг, государства все чаще будут раздавать "вертолетные деньги", а возраст политиков снизится.
О хорошем — мир ждет технологический прорыв, несмотря на то, что МВФ заявлял о риске погружения глобальной экономики в самый глубокий кризис со времен Великой депрессии.
Как прогнозирует Всемирный банк, число людей, живущих в крайней нищете, может вырасти до 60 миллионов человек. Вернется голод, который может достичь "библейских масштабов".
С этой трагедией столкнутся 265 миллионов человек.
Ведущий экономист ВПП Ариф Хуссейн напомнил, что это в первую очередь страны Африки, где голодает половина населения. Также часто сталкиваются с голодом в государствах Ближнего Востока и Азии (43 миллиона человек), латиноамериканских странах (18,5 миллиона человек).
При этом норвежская телекоммуникационная компания Telenor назвала главные тренды 2020 года.
Изменятся также еда и цифровая среда. Все более актуальными страну вопросы конфиденциальности.
По данным Pew Research, большинство экспертов сходятся во мнении, что через пару десятилетий виртуальный мир станет обыденностью, видео- и голосовые сообщения полностью заменят печатные, а благодаря криптовалютам треть населения может стать независимой от государств.
Так что последние тренды хотя бы немного, но обнадеживают.
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