ООН: Мир ждет "голод библейских масштабов"

Пандемия Covid-19 может привести к катастрофе эпического масштаба, когда миллионы людей во всем мире будут голодать.

Об этом предупредил глава комиссии ООН по борьбе с голодом Дэвид Бисли.

"Все имеющиеся у нас данные, включая прогноз ВПП о том, что число людей, страдающих от недоедания, вырастет на 80 % к концу года, … указывают на реальность катастрофы", — сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

По его словам, быстрое увеличение числа людей, которые не смогут прокормить себя, будет лишь непосредственным результатом пандемии, которая вызвала нарушение роста производства продовольствия и логистики во всем мире. Более долгосрочный ущерб неизбежно материализуется в ближайшие годы.

"Очевидно, что социальная напряженность будет расти, миграция — увеличиваться, конфликты будут обостряться, и голод, скорее всего, затронет тех, кто не испытывал его раньше", — сказал чиновник ООН (цитата ТАСС).

Бисли отметил, что, по прогнозам ВПП, драматический сценарий практически неизбежнв латиноамериканских странах, где "число недоедающих людей увеличивается на целых 269%".

Аналогичный показатель для стран Восточной и Центральной Азии составляет 135%. В странах Африки к югу от Сахары число голодающих может увеличиться почти вдвое.

"Глобальный голод уже высок, — предупредил Бисли. — Если сейчас не будут приняты решительные меры, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания в течение многих лет, и мир потеряет весь прогресс, достигнутый в борьбе с голодом за последнее десятилетие".

По словам чиновника, в этом году около 138 млн человек в 83 странах полагаются на ВПП в плане поставок продовольствия. Для многих из них гуманитарный орган ООН — это "последняя надежда на выживание".