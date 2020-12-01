ЕС: Спутник V будет использовать у нас только Венгрия

На территории Евросоюза российскую вакцину от коронавируса Спутник V будет применять только Венгрия. И больше никто.

Причем Будапешт будет самостоятельно нести ответственность, "если что-то пойдёт не так".

С таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии:

"У стран-членов ЕС есть возможность авторизации вакцины в рамках процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена. Но вакцина может применяться только в Венгрии", — цитирует его слова ИА RNS.

Напомним, ранее Россия подала заявку на одобрение Sputnik V для использования в ЕС

К слову, вирусологи из Великобритании считают, что эффективность Спутника V — 95%.

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