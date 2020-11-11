В РФ запустили массовое производство вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Российские компании запустили массовое производство вакцины "Спутник V", разработанной специалистам Центра имени Гамалеи. Вакцина уже поступила в регионы.

"Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали техрегламенты", — пояснил на встрече министров здравоохранения BRICS глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, что вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. В настоящее время проходят пострегистрационные исследования препарата с участием 40 тысяч человек.

Представители Российского фонда прямых инвестиций, проанализировав промежуточные данные исследований, пришли к выводу, что вакцина эффективна в 92% случаев.

Ранее вирусолог Виктор Зуев объяснил, почему российской вакцине от COVID-19 можно доверять.