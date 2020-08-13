Минздрав не видит причин откладывать регистрацию вакцины от COVID-19. Сообщается, что второй этап испытаний вакцина прошла успешно, доказав свою эффективность и безопасность. О том, стоит ли доверять отечественному препарату, рассказал доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев.

"Этой вакцине нужно доверять по очень простой причине: она была создана теми же людьми, которые шесть лет назад разработали вакцину против гораздо более серьезного возбудителя.

При коронавирусе летальность составляет примерно 1%. Специалисты центра им. Гамалеи предложили вакцину от геморрагической лихорадки Эбола, при которой смертность достигает 100%. Эта вакцина оказалась лучшей в мире.

Нынешняя вакцина была сделана по такой же технологии, что и та. Это дает абсолютные гарантии того, что она является безопасной и надёжной. Почему?

Во-первых, они протестировали эту вакцину себе. Это, кстати, традиционный и благородный стиль работы. Так делалось испокон веков, когда медики или биологи разрабатывали какие-то препараты. Во-вторых, вакцину испытали на двух группах добровольцев. Во всех случаях был получен положительный результат, чётко свидетельствующий о выработке не только гуморального, но и клеточного иммунитета", — заключил эксперт.