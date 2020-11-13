Туры за прививкой от COVID-19: медицинский въездной туризм ждёт подъём?

Всё больше иностранцев получают медицинские услуги в России. Услуги репродуктологии являются одними из наиболее востребованных у медицинских туристов. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что в Чехии начали предлагать специальные туры в Россию, включающие прививку от COVID-19 вакциной "Спутник V".

Адвокат по медицинским делам, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права Алексей Горяинов в интервью "Радио 1" прокомментировал данную ситуацию.

Не исключено, что в ближайшее время появятся туры за российской прививкой от COVID-19, причём никаких правовых препятствий для этого нет, сообщил эксперт.

"Медицинский въездной туризм в Россию — это тренд последних лет. Особенно в области репродуктивных технологий: очень много иностранных граждан приезжало в нашу страну за получением соответствующих услуг. Но это не ограничивается репродуктологией: есть немало направлений, по которым наша медицина очень востребована жителями других государств. Так что ситуация с прививкой (от коронавируса — прим. ред.) не стала бы исключением", — сообщил он.

Эксперт также отметил, что по Конституции иностранные граждане имеют те же права на получение медицинских услуг, что и россияне. Но бесплатно они могут получить экстренную медицинскую помощь. Оказание остальных услуг осуществляется на платной основ, пояснил собеседник "Радио 1".