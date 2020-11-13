Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Москве женщину осудят за попытку продать ребёнка
"Коронавирусных" игроков сборной России допустили к матчу в Стамбуле
Каток на Красной площади Москвы откроется в конце ноября
В Москве назвали число детей, госпитализированных с COVID-19
Путин указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране
Супруга Эммануила Виторгана дала совет Борису Корчевникову
На Сахалине мужчина за полтора года сбил четверых человек в одном месте
Дзюба возобновил тренировки с "Зенитом"
Эксперт о том, сработает ли украинский "карантин выходного дня"

Туры за прививкой от COVID-19: медицинский въездной туризм ждёт подъём?

Всё больше иностранцев получают медицинские услуги в России. Услуги репродуктологии являются одними из наиболее востребованных у медицинских туристов. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что в Чехии начали предлагать специальные туры в Россию, включающие прививку от COVID-19 вакциной "Спутник V".

Туры за прививкой от COVID-19: медицинский въездной туризм ждёт подъём?

Адвокат по медицинским делам, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права Алексей Горяинов в интервью "Радио 1" прокомментировал данную ситуацию.

Не исключено, что в ближайшее время появятся туры за российской прививкой от COVID-19, причём никаких правовых препятствий для этого нет, сообщил эксперт.

"Медицинский въездной туризм в Россию — это тренд последних лет. Особенно в области репродуктивных технологий: очень много иностранных граждан приезжало в нашу страну за получением соответствующих услуг.

Но это не ограничивается репродуктологией: есть немало направлений, по которым наша медицина очень востребована жителями других государств. Так что ситуация с прививкой (от коронавируса — прим. ред.) не стала бы исключением", — сообщил он.

Эксперт также отметил, что по Конституции иностранные граждане имеют те же права на получение медицинских услуг, что и россияне. Но бесплатно они могут получить экстренную медицинскую помощь. Оказание остальных услуг осуществляется на платной основ, пояснил собеседник "Радио 1".

 

Последние материалы
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
В Москве назвали число детей, госпитализированных с COVID-19
Путин указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране
На Сахалине мужчина за полтора года сбил четверых человек в одном месте
Супруга Эммануила Виторгана дала совет Борису Корчевникову
Дзюба возобновил тренировки с "Зенитом"
Эксперт о том, сработает ли украинский "карантин выходного дня"
На Кузбассе открывается горнолыжный сезон
Инфекционисты рекомендуют отметить Новый год без Деда Мороза
С июля курорты Египта посетили 430 тысяч туристов
Популярное
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Слепаков написал стих про Дзюбу
Новости футбола
Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Бывший СССР
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
Василий Амирджанов "Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов Василий Амирджанов Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина
Комментарии
"Молдова — это помойная яма Европы"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Какой план по Карабаху будет реализовывать Азербайджан?
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
У Белоруссии есть только два возможных пути
России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
У Белоруссии есть только два возможных пути
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы
Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников