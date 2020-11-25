Россия подала заявку на одобрение Sputnik V для использования в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что начались переговоры с производителями российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

По словам официального представителя органа ЕС, который лицензирует лекарства и вакцины в рамках блока, "разработчик связался с EMA, и сейчас они находятся в начале обсуждения."

Регуляторы оценят данные по Спутнику V, прежде чем опубликовать рекомендацию о том, могут ли они быть использованы системами здравоохранения в государствах-членах ЕС.

По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, который финансировал разработку формулы, заявка на ее утверждение была подана 22 октября. Он предположил, что существует вероятность того, что в конечном итоге препарат может быть даже изготовлен в Германии.

К слову, НИИ им. Гамалеи, который создал Sputnik V, объявил, что самый последний анализ данных клинических испытаний показал, что он может быть даже более эффективным, чем считалось ранее.