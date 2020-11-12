В ЕС объяснили, почему не хотят закупать "Спутник V"

Стало известно, почему в руководстве ЕС решили отказаться от централизованных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Дело, как оказалось, заключается в желании "поддержать отечественного производителя".

"Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе", — разъяснил ситуацию представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Интересно, что по уточнённым данным эффект от российской вакцины лучше, чем от её аналога, например, из США (Pfizer). Однако представитель Брюсселя добавил: переговоры ведутся со множеством компаний, в том числе — по части разработки вакцины, а не только по части её закупок.

Напомним, что в ЕС хотят закупить сразу 300 млн доз новой вакцины, которую сейчас дорабатывают немецкие медики из BioNTech в сотрудничестве с американцами из Pfizer. Оба коллектива сообщают, что испытания проходят успешно.

По материалам сайта regnum. ru.