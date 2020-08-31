В МИД Германии вызвали белорусского посла. У немецких дипломатов был "срочный разговор" к своему коллеге.
Об этом сообщил представитель немецкого МИД Кристофер Бургер. По его словам, с послом обсуждали детали "беспричинного задержания и лишения аккредитации" журналистов, которые освещали массовые акции протеста в Минске.
"Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашён сегодня на разговор в МИД ФРГ", — отметил Бургер.
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