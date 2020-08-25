Бразильский футболист Роналдиньо сегодня вышел на свободу в Парагвае, проведя месяц в тюремной камере и еще четыре — под арестом в отеле после задержания за хранение поддельного паспорта.
Победитель Кубка мира и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы в марте этого года якобы за то, что при въезде в страну, где планировали проводить кампанию по сбору средств "для обездоленных детей", использовали фальшивые документы.
Напомним, Роналдиньо сделал блестящую футбольную карьеру:
"Мера пресечения в виде ареста отменена, парагвайское правосудие больше не накладывает никаких ограничений. Кроме штрафа в $ 200 тысяч", — заявил судья Густаво Амарилья.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.