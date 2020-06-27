У экс-форварда "Барселоны" Роналдиньо появился шанс вернуться в профессиональный футбол.
Уже в скором времени футболист может стать игроком аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима", главным тренером которого является Диего Марадона.
Переговоров между представителями футболиста и клубом ещё не было, поскольку Роналдиньо находится на домашнем аресте.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.