Роналдиньо может вернуться в профессиональный футбол

У экс-форварда "Барселоны" Роналдиньо появился шанс вернуться в профессиональный футбол.

Уже в скором времени футболист может стать игроком аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима", главным тренером которого является Диего Марадона.

Переговоров между представителями футболиста и клубом ещё не было, поскольку Роналдиньо находится на домашнем аресте.