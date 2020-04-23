Больше пяти тысяч жизней унес коронавирус в Германии

Больше 103 тысяч коронавирусных больных в Германии смогли победить болезнь. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране составляет 148 046 человек.

Как сообщает институт Роберта Коха, за последние сутки подтверждено 2352 новых случая заболевания COVID-19. За этот же период от болезни скончались 215 человек. Общее количество жертв коронавируса в Германии достигло 5 094 человек.

Больше всего случаев инфицирования — 39 395 пациентов — зарегистрировано в Баварии. На втором месте Северный Рейн-Вестфалия с 30 584 больными. В Баден-Вюртемберге их 29 443 человека, а в Берлине выявлено 5 324 случая заражения.

Власти Германии готовы к новым жестким мерам. По мнению канцлера Ангелы Меркель, они необходимы для преодоления кризиса. Она подчеркнула, что жители страны проявили хорошую дисциплину и терпение, что привело к замедлению распространения коронавируса. Это позволило подготовиться к эпидемии и укрепить систему здравоохранения страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 23 апреля лидеры стран Евросоюза обсудят восстановление экономики. Речь идет о программе сроком на семь лет и стоимостью до 2 трлн евро.