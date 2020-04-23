Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, нужны жесткие меры, заявила, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.
"Я убеждена, что жесткие ограничения все же необходимы, чтобы выстоять в этом драматичном кризисе как сообщество и защитить то, что Основной закон предполагает центральным для нашей жизни: жизнь и достоинство каждого человека", — сказала Меркель.
По словам канцлера, граждане Германии проявили максимальную дисциплину и терпение, было достигнуто "замедление распространения вируса".
"Мы выиграли время и использовали это драгоценное время для укрепления нашей системы здравоохранения", — сказала Меркель.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.