Меркель заявила о необходимости экстренных мер против коронавируса

Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, нужны жесткие меры, заявила, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.

"Я убеждена, что жесткие ограничения все же необходимы, чтобы выстоять в этом драматичном кризисе как сообщество и защитить то, что Основной закон предполагает центральным для нашей жизни: жизнь и достоинство каждого человека", — сказала Меркель.

По словам канцлера, граждане Германии проявили максимальную дисциплину и терпение, было достигнуто "замедление распространения вируса".