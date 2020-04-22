Лидеры стран ЕС обсудят восстановление экономики

Лидеры ЕС проведут в четверг, 23 апреля, видеоконференцию, на которой обсудят план по восстановлению экономики. Речь идет о программе сроком на 7 лет и стоимостью до 2 трлн евро. Она станет дополнением к плану экстренных мер на 540 млрд, сообщает издание Bloomberg, которое ознакомилось с подготовленными к саммиту документами.

Согласно плану, 300 млрд будут выделены Еврокомиссией из других программ ЕС в рамках формирующегося сейчас многолетнего рамочного бюджета на 2021-2027 годы. Еще 320 млрд будут взяты в займ на коммерческих рынках. В итоге эти 620 млрд должны стать своего рода гарантией, которая позволит привлечь сумму до 2 трлн.

Аналитики сходятся во мнении, что в ходе этого раунда переговоров окончательного решения выработано не будет, так как между странами ЕС существуют разногласия по способам финансирования. Например, Германия, Нидерланды, Швеция выступают против идеи о выпуске общеевропейских ценных бумаг под общие гарантии всех государств ЕС.

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